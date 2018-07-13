Haber: Esra Öztürk

Edinilen bilgiye göre, kaza öğe saatlerinde Karacasu beldesine bağlı Taşoluk Köyü ile Hıdırşeyhler Köyü arasında meydana geldi. Bölgede bulunan bir caminin inşaatında çalışan babasına yardım eden 18 yaşındaki sürücü, otomobille 14 yaşındaki kuzeni yanına alarak bakkala çay almaya gitti. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ceviz ağacına çarptı. Kaza sonrasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aileler olay yerinde sinir krizleri geçirdi.