ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olayları onlarca ailenin evlerine ateş düşürürken Bolu’da güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkartıldı. Bu gün Karacasu Beldesi Jandarma Karakolunun yakınında meydana gelen olay askerleri alarma geçirdi. İsmi açıklanmayan bir vatandaşın kullandığı araç yolun buzlu olması nedeniyle kaymaya başladı. Kayan otomobilin Jandarma karakoluna doğru geldiğini gören nöbetçi asker “Dur” ihtarında bulundu. Ancak, araç bir türlü durmayınca karakolda görevli asker araca ateş açtı. Olayda sürücü yara almazken, araçta kurşun delikleri açıldı. Bir anda alarma geçen Jandarma ekipleri kısa süreli araç sahibini gözaltına alarak, ifadesine başvurulurken, araç içersinde yapılan aramada hiçbir silah ve patlayıcı madde bulunmadığı öğrenildi.

Araç sahibi daha sonra serbest bırakıldı. Karacasu Jandarma Karakolunun yakınlarında oturan vatandaşlar silah seslerini duyanca büyük bir panik yaşadılar.