banner128

banner101

22 Aralık 2016 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karacasu’da panik

    Karacasu Beldesinde şok bir olay yaşandı. Buzdan kayan aracın Jandarma Karakolu’na doğru geldiğini gören nöbetçi asker, bombalı saldırı olduğunu sanınca araca ateş açtı. Olayın buzlanma nedeniyle yaşandığı sonradan anlaşıldı.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 16:44
    Bu haber 2128 kez okundu
    Karacasu’da panik

    ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

    Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olayları onlarca ailenin evlerine ateş düşürürken Bolu’da güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkartıldı. Bu gün Karacasu Beldesi Jandarma Karakolunun yakınında meydana gelen olay askerleri alarma geçirdi. İsmi açıklanmayan bir vatandaşın kullandığı araç yolun buzlu olması nedeniyle kaymaya başladı. Kayan otomobilin Jandarma karakoluna doğru geldiğini gören nöbetçi asker “Dur” ihtarında bulundu. Ancak, araç bir türlü durmayınca karakolda görevli asker araca ateş açtı. Olayda sürücü yara almazken, araçta kurşun delikleri açıldı. Bir anda alarma geçen Jandarma ekipleri kısa süreli araç sahibini gözaltına alarak, ifadesine başvurulurken, araç içersinde yapılan aramada hiçbir silah ve patlayıcı madde bulunmadığı öğrenildi.

    Araç sahibi daha sonra serbest bırakıldı. Karacasu Jandarma Karakolunun yakınlarında oturan vatandaşlar silah seslerini duyanca büyük bir panik yaşadılar.  

    Anahtar Kelimeler: Karacasu, Beldesinde, şok, Olay, Yaşandı.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İKİ EL BİR BAŞ İÇİN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU” 30 “YENİ BÜYÜKŞEHİR”DEN “ 1 “İMİ(2)?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız KPSS Uzmanlık Sorusu Bu Olmalı
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • Suat Tosun Suat Tosun KİTAP KONSER BİLE BEDAVA …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Başkan Yılmaz’dan Değerlendirme
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NE ACI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM’IN YAHUDİLEŞTİRİLMESİNE FIRSAT VERMEYELİM (III)
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ALADAĞLAR DONMUYOR ARTIK KANIYOR
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129