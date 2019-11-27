Karacasu’da yeni yollar açılıyor

Haber: BMA

Karacasu Belediyesi ekipleri, beldede bulunan yollarda asfalt çalışmalarına aralıksız devam ederken ulaşımı kolaylaştırmak adına yeni yol güzergahları da geliştiriyor. Belediye ekipleri tarafından Yarenler mevkiinde açılan yeni yolda stabilizasyon çalışmalarını devam ederken Belediye Başkanı Celal Beydili de çalışmaları yerinde takip ediyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Beydili, “Beldemizin dört bir yanında yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle ve sokaklarımızda asfalt çalışmalarımız devam ederken alternatif yol güzergahları da belirlemeye başladık. Bu kapsamda Yarenler mevkiinde açtığımız yolun genişletme çalışmalarının ardından stabilizasyon çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayıp yolu vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi.