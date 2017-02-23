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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Karacasu’nun adını kimse kirletemez

    Bolu’nun en güzel beldelerinden biri olan ve özellikle termal kaplıcaları ile doğa turizmiyle büyük üne sahip olan Karacasu Beldesi Belediye Başkanı Celal Beydili; “Karacasu’nun adını kimse kirletemez” dedi.

    23 Şubat 2017 Perşembe 10:28
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    Karacasu’nun adını kimse kirletemez

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Görev iki dönemdir Karacasu beldesinin sadece ülke çapında değil dünya çapında bir turizm ve termal kaplıca bölgesi içini yoğun çaba harcayan, bunun yanı sıra belde halkına en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Başkan Beydili, son günlerde beldenin çöpleri ile ilgili yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.

    Başkan Beydili, “Yıllardır beldemizin gelişmesi için çaba harcıyorum. Ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son günlerde beldenin çöplük yuvasına dönüşmüş gibi gösterilmesine çok üzüldüm. Haftanın 6 günü çöp toplama işini yapıyoruz. Sadece çöp toplamıyor, o bölgeleri ilaçlıyoruz da. Bahsi geçen yerde bulunan çöpler, hafta sona beldemize gelen civan köylerden gelen vatandaşların bıraktıkları çöpler. Fazla olunca taşmış ve başı boş köpeklerde yiyecek aramak için poşetleri parçalamıştır. Başıboş köpekleri dahi toplayıp hayvan barınağına gönderiyoruz. Ne var ki yaklaşık bir saat ortada kalan çöpler yanlış yorumlara neden olmuştur. Bölge bir saat gecikmeli olarak temizlenmiştir. Bizler yıkıcı değil yapıcı olan değerlere önem veririz. Karacasu beldesinin adını hiç kimse böyle kirletemez” diye konuştu. 

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