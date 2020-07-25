Haber: BMA

AK Partili Belediye Başkanları Ankara’da Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşme sonrası Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili açıklamalarda bulundu. Başkan Beydili açıklamasında Karacasu Beldesine alınan destekleri duyurdu.

“KARACASU’NUN HİZMETKARIYIZ”

Beydili konuyla ilgili olarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın, İl Başkan Vekilimiz Cemil Akay, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ve ilçe ve belde Belediye Başkanlarımız ile birlikte makamında ziyaret ettik. Karacasu Belediyesi olarak kepçe ve sokak iyileştirmeleri için toplamda 750.000-TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım olarak tahsis edilmiştir. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın hanımefendiye bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı şahsım ve belde halkım adına çok teşekkür ediyorum. Karacasu’nun hizmetkarıyız” ifadelerine yer verdi.