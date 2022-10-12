Karacasu’ya yeni hastane yapılacak

Haber: Nesrin Altuntaş

Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yapılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ilişkin kritik bir süreç daha tamamlandı. İlimiz ve çevre illerimize hizmet verecek olan 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Söz konusu ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 700 iş günü içerisinden hastane tamamlanarak hizmete açılacak.

ARZU AYDIN: KAPASİTESİ 300 YATAĞA KADAR ÇIKARILABİLECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Uzun zamandır takip ettiğimiz 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin ihalesi gerçekleştiği için son derece mutluyuz. İnşallah süreç aksaklık olmadan yolunda gider ve sağlık turizmi açısından önem teşkil eden bu proje ilimizde hızlı bir şekilde hayata geçer. 300 yatağa kadar çıkarılabilecek şekilde yapılacak hastanemizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

SUAT GÜNER: BOLU BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ HALİNE GELDİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise, “Çevre illerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafından vatandaşlarımız, Bolu’muzdaki üniversite hastanemiz, devlet hastanelerimiz ve fizik tedavi hastanelerimize tedavi olmak ve sağlıklarına kavuşmak için başvuruyor. Her gün binlerce kişi ilimizde hastalıklarına şifa bulurken Bolu, deyim yerindeyse adeta bölgenin sağlık üssü haline geldi. Bu anlamda büyük ihtiyaç duyulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ihalesinin tamamlanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu büyük eseri ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni hastanemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

FEHMİ KÜPÇÜ: HASTA KABULÜNDE BÜYÜK ARTIŞ VAR

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de, “Bolu’da mevcut 2 adet olarak bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinin mevcut yatak kapasitesi yaklaşık 350 olarak hizmet vermektedir. Öncelikle Bolu’da son yıllarda sağlık turizm olarak hasta kabulünde artış görünmektedir. Bu sebeplerden dolayı her iki hastanenin yatak kapasitesi gelen hasta başvurusuna yetişememektedir. Bu nedenle 350 yatak kapasitemize 250 yataklı yeni fizik tedavi hastanemizi Bolu’ya kavuşturuyoruz. Bolulu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ederken, Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.