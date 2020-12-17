Karaca’yı eliyle besledi

Haber:N.Bulut Altundal

İlimiz Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti Beldesi ile Sakarya ili Akyazı İlçesini bağlayan karayolunda seyreden bir vatandaşın yoluna ürkek yapısıyla bilinen Karaca çıktı. Karayolunda duran ve Karaca’ya yaklaşmaya çalışan ve ismini açıklanmasını istemeyen Karaca’ya sevgiyle yaklaşan vatandaş öncelikle Karaca’yı yanına çağırmayı denedi. Daha sonrasında ise ürkek davranan Karaca, vatandaşın şefkat ve sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak eliyle uzattığı yiyeceği yedi. Ürkek davranan Karaca’nın sevgi ve şefkat karşısında kayıtsız kalmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra ormanlık alana doğru giderek gözlerden kaybolan karacanın sosyal medyadaki görüntüleri ise içlerimizi ısıttı.