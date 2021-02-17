Karacayı vurarak derisini yüzüp parçaladılar

Haber: C. Kutay Aykan

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma Kontrol Çalışmaları kapsamında Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde ormanlık alanda kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı. Şahısların gebe bir karacayı vurdukları, etlerini pay etmek üzere derisini yüzdükleri anlaşıldı. Ayrıca kaçak avcılar tarafından vurulan gebe karacanın karnından 2 adet cenin çıktığı tespit edildi. Kaçak avlanan 5 şahıstan 4’ünün avcılık belgesine de sahip olmadıkları öğrenilirken şahısların üzerinden çıkan 4 adet silah ve 2 adet av bıçağına el konuldu.

4 şahsa "avcılık belgesi olmadan avlanmak, koruma altına alınan hayvanları avlamak, üreme sezonunda hayvanları rahatsız etmek, av günü dışında avlanmak, takozsuz silah ile avlanmak ve 3 adet karaca vurmaktan" idari işlem yapılacağı, belge sahibi avcıya ise "av günü dışında avlanmak, üreme sezonunda avlanmaktan" idari işlem yapılacağı öğrenildi.