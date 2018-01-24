Haber: Kasım ŞAHİN

Karaçayır Mahallesi sakinleri bu sabah saatlerinde susuz kaldı. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan ana su boru hattında patlama meydana geldi. Hat hasar gördüğünden mahallenin suyu kesildi ve belediye görevlileri arızaya gidermek için çalışma başlattı.

Ev ve işyerlerinde suyun akmadığını gören vatandaşlar yanlarına su kartlarını alarak Belediye’nin su yükleme servisine akın etti. Ne var ki kartlara yükleme yapılmasına rağmen, ev ve işyerlerine su verilemedi. Vatandaşlar boşu boşuna kartlarına para karşılığı su yüklemiş oldular. Belediye yetkililerinin su kesintisi nedeniyle bir açıklama yapması bekleniyor.