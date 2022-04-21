Karaçayır parkına tüm çocuklar davetli



Haber: Uğur Balaban

Çocuklara çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenecek olan etkinlik Karaçayır Parkında 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 12.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek.

Şenlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun olarak milli ve manevi değerlere uygun şekilde yapılacaktır. Şenlik kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce çocukların çevre ve doğa bilinci, sıfır atık, iklim değişikliği konularında eğlenerek öğrenecekleri farklı etkinlikler ve atölyeler tasarlanacaktır.

Bu kapsamda Arkadaş Bilekliği Atölyesi, Bardak Boyama Atölyesi, Atık Kavanozlardan Kalemlik Yapımı, Atık Malzemelerden Kumbara ve Kalemlik Yapımı, Bez Çanta Üzerine Baskı Atölyesi çalışmaları yapılacaktır.

Etkinliğe katılım sağlayacak çocuklar evlerinden temin edebilecekleri kullanılmış ip, cam kavanoz (etiketsiz), porselen veya cam kupa, tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıt ruloları gibi atık malzemeleri şenlik alanında değerlendirmek üzere getireceklerdir.

Çocuklarımıza şapka, yelek, boyama kalemleri vb. malzemeler verilerek atölye çalışmalarına etkin katılımları sağlanacaktır. Etkinliğe katılım sağlayan çocuklar arasından çekiliş sonucu belirlenecek olan 3 çocuğa bisiklet, 10 çocuğa da boyama seti, zekâ oyunları vb. hediyeler verilecektir.

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamada “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çevre ve Çocuk Şenliği’ne tüm çocuklarımız davetlidir” denildi.