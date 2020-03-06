Karaçayır’da Heyecan Devam

Haber: Erdal Tanrıverdi
1.Amatör Ligde Play-Off 5.haftada amatörde 3 maç, U17 Ligi Play-Off 3.haftada ise 2 maç oynanacak. Haftanın en önemli maçında Yeniçağaspor ile Kıbrıscıkspor karşı karşıya gelecek. İşte Karaçayır’da oynanacak olan haftanın maçlarının programı:
U17 Play-Off 2.Hafta
7 Mart Cumartesi
14.00: Bolu Belediyespor- E.İ.Kızıkspor
16.00: Ç.Aladağspor-Kıbrıscıkspor
1.Amatör Play-Off Grubu 5.Hafta
8 Mart Pazar
13.00: Bolu Belediyespor-Geredespor
15.00: Yeniçağaspor-Kıbrıscıkspor
15.00: Özel İdare Köroğlu-Gençlergücü