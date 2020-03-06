Karaçayır’da Heyecan Devam

Haber: Erdal Tanrıverdi

1.Amatör Ligde Play-Off 5.haftada amatörde 3 maç, U17 Ligi Play-Off 3.haftada ise 2 maç oynanacak. Haftanın en önemli maçında Yeniçağaspor ile Kıbrıscıkspor karşı karşıya gelecek. İşte Karaçayır’da oynanacak olan haftanın maçlarının programı:

U17 Play-Off 2.Hafta

7 Mart Cumartesi

14.00: Bolu Belediyespor- E.İ.Kızıkspor

16.00: Ç.Aladağspor-Kıbrıscıkspor

1.Amatör Play-Off Grubu 5.Hafta

8 Mart Pazar

13.00: Bolu Belediyespor-Geredespor

15.00: Yeniçağaspor-Kıbrıscıkspor

15.00: Özel İdare Köroğlu-Gençlergücü