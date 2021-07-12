Karadeniz Bölgesi İl Müdürleri bir araya geldi

Haber: Yasin Bilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit’in de olduğu 18 il müdürü ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya bakan Derya Yanık'ta katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının altıncısında Karadeniz Bölgesi'nde bulunan il müdürleri ile toplantı düzenlendi. Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit’in katıldığı toplantıda, iller arasında tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ve iyi proje örneklerinin yaygınlaştırılması konuşuldu. Toplantıya Bakan Derya Yanık'ta katılım sağlarken; Amasya, Artvin, Bayburt, Bartın, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak il müdürleri de katılım sağladı.

Toplantı sonrası Koçyiğit açıklamalarda bulundu

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, toplantının ardından paylaşımda bulunarak; “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendinin başkanlığında Karadeniz Bölgesi İl Müdürleri toplantısı yapıldı. İlimizde yaptığımız çalışmalar, faaliyetler ve projelerimiz hakkında Sayın Bakanımıza bilgi sunduk. Böyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.