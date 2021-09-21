Karadeniz Ereğli'de orman yollarında üst yapı işleri yapılacak

KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KIZLARDERESİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 302 VE YALNIZÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 516 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI VE ÜST YAPI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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