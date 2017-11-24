Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Sağlık Mahallesinde 4 katlı bir apartman yapan müteahhit birinci katın bulunduğu mutfak kısmına pencere ve kapı yaptı ama balkonu unuttu. Karadeniz fıkrasını andıran bu görüntü herkesi şaşkına çevirirken, vatandaşlar müteahhittin parasının bitmesi sonucu balkonu yapamadığını yorumunda bulunurken, olayı Karadeniz fıkrasına benzettiler. Bolu’da 4 katlı apartmanı yapan ancak birinci katın balkonunu unutan müteahhittin Karadenizlileri vatandaşları unutturmadı.

Her şeyin tamam olduğunu ancak mutfak kapısının ve camının olduğu dairenin balkonunun olmaması komik eleştirilere de neden oldu. Burası Bolu!!!