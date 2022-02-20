Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Karadeniz Bölgesi Gençlik Örgütü Samsun’da bir araya geldi. Samsun il gençlik örgütünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Genel Başkan yardımcıları katılırken, Bolu’dan da CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz katılım sağladı. Samsun’da bir araya gelen genç başkanlar, geçtiğimiz yıllarda lösemiye yenik düşen CHP Samsun eski Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir’i mezarı başında andı. Sonrasında ise geçtiğimiz günlerde çirkin saldırıya uğrayan Samsun Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

18-19 CHP Gençlik Kolları Karadeniz İl Başkanları toplantısı 2 gün süren toplantıların ardından sona erdi. Ve toplantı sonunda CHP Gençliği, “Karadeniz’den umut ve cesaretle sesleniyoruz; Karadeniz’in asi çocukları memleketi yönetmeye hazır!” mesajı verildi.