Karadere patladı!

Haber: N. Halid Altundal

İlimize yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için çalışmaların sürdürüldüğü Karadere Tünelinde Karadere Tünel inşaatında trafo patlaması meydana geldiği açıklandı. Patlama sonucunda çalışmalar tamamen dururken Bolu Valiliği herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Meydana gelen patlama ile ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Çukurören Köyü sınırları içerisinde bulunan Bolu Belediyesine ait Karadere içme suyu tüneli inşaatında ilk etapta sebebi anlaşılamayan bir patlama neticesinde, içeride 14-15 civarında kişinin kaldığı yönünde duyumlar alınmıştır. Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerimizce yapılan inceleme neticesinde, bahse konu tünel inşaatında trafo patlaması olduğu, içerde her hangi bir kişinin bulunmadığı, can ve mal kaybının da olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.