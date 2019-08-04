Karadere sularına Fatih Metin engeli

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapımına 2016 yılı Mayıs ayında Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde başlanılan Karadere sularının Bolu’ya getirilmesi için açılan Karadere Tüneli 2018 yılı sonlarında bitmişti. Tünelin tamamlanmasının ardından Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından ishale hattı için ihale yapılmıştı. Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarının ilk birleşiminde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı’nın “Bolu’da su sorunu” var açıklamaları sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Karadere suları konusunda açıklamalar yaptı.

“15 YERİNE 1 MİLYON AKTARILDI

Başkan Özcan açıklamasında Karadere sularının Bolu’ya ulaşmasında iki tane konu olduğunu belirterek, “Birinci konu tünelin içinin kaplanması, bu yükümlülük bize düşüyor. Biz bununla ilgili çalışıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hatta DSİ’den dün bir heyet de vardı, ‘kaplamayı nasıl yapalım’ diye teknik olarak onlara da sorduk, yanlış bir şey yapmayalım diye. İkincisi DSİ’nin yapacağı bir iş var. 15 milyon liraya ihale edildi seçimden önce. Ne yapacak? Suyu 3.6 kilometresi Bolu Belediyesi’nin tünelinden olmak kaydıyla 16 kilometrelik bir hat çekecek. 15 milyon liraya ihale edildi, 1 milyon lira aktarıldı” diye konuştu.

PARAYI AKTARMAYANA BİR SORUN

Belediye Başkanı Özcan, açıklamasında söz konusu aktarımla ilgilenen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının Fatih Metin olduğunu söyledi. Özcan konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu işin başında ilgili Bakan Yardımcısı da çok büyük tesadüf ki bizim Bolu Belediye Başkan Adayı Sayın Fatih Metin. Bizim istediğimiz şuydu: bu projeyle ilgili müteahhitte yapılan aktarımı yükselt. Çünkü müteahhit işe başlamıyor. Sen müteahhitsin, 15 liralık işe girmişsin, sana ‘yılsonuna kadar 1 lira vereceğiz’ derse başlar mısın? ‘Bunun önceliği yok’ deyip bu parayı aktarmayana bir sorun bakalım, niye böyle yapıyorlar. Şimdi bu seçim işlerini bir kenara bırakalım bakalım. Seçim oldubitti. ‘Bolu’yu seviyoruz’ diyorsak gerçekten sevdiğimizi de göstereceğiz.”