Karadere Tüneli için ihale tarihi belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Karadere Tüneli ile ilgili olarak Bolu Belediyesi ihaleye çıkıyor. Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumunun sonunda Karadere Suları ile ilgili kısa bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tünelin iç kaplamasının ihalesini Bolu Belediyesi olarak 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Konuyla ilgili Tanju Özcan yaptığı açıklamada “Karadere Sularının Bolumuza kavuşabilmesi için tünelin iç kaplaması ile ilgili ihalemize bugün itibariyle çıktık ve 23 Aralık’ta ihalesi gerçekleştirilecek. 16 kilometrelik bir isale hattı yapılacak ve bu hattın kabaca 8 kilometresi belediye sınırından geçiyor. Protokol ile o 8 kilometrelik bölgenin kamulaştırma işlemi de belediyemize verilmişti. Fakat DSİ bunu fark etmeden 16 kilometrenin tamamını kendisi kamulaştırma kararı almış. Bununla ilgili Sayın Fatih Metin ile görüştüm ben. Kendisine dedim ki; protokol gereği 16 kilometrelik alanın yarısını bizim kamulaştırmamız gerekiyordu fakat prosedürlerle iki kere uğraşmayalım ve bu kamulaştırma işinin tamamını DSİ yapsın biz daha sonra üzerimize düşen kısmın parasını DSİ’ye ödeyelim. Sağ olsun Fatih Metin o konuda bize yardımcı oldu ve DSİ Genel Müdürü’ne gerekli talimatı vermiş. Önümüzdeki günlerde bir protokol imzalayacağız. İşlerin hızlanması bakımından çok büyük katkısı oldu. Bende Fatih Beye bu konunun çözülmesi sonucunda kamuoyu huzurunda sana özel bir teşekkür edeceğim demiştim ve buradan tekrar kendisine Bolu Belediye Meclisi adına, Bolu halkı adına teşekkür ediyorum. Seçim olayı geçti, bitti ve bundan sonra inşallah birlikte Bolu için güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 16:20