Basın Bülteni

Karadere Suları’nın Bolu’ya bağlanması için süratle yürütülen Karadere Tüneli’ndeki çalışmaları basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin uzun bir mücadelenin sonucu olduğuna dikkat çekerek, “Bolu’ya hizmet için ‘dağları deleriz’ dediğimizde kimse bize inanmadı. Bugün imkansızı başarmanın, tünelde anlamlı bir noktaya, 2053 metreye ulaşmanın gururunu paylaşıyoruz” dedi.

“2053 Türkiye’sini birlikte inşa etmek için çalışıyoruz”

Tünel şantiyesinde yetkililerden bilgi alarak, basın mensuplarıyla tünelde gelinen son noktaya kadar giderek incelemelerde bulunan Yılmaz, göreve geldiği günden itibaren Karadere sularının Bolu’ya getirmek için çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Tünelde bugün çok anlamlı bir noktadayız, 2053 metre manevi açıdan önemli bir hedef. 2053 vizyonuna yürekten inanıyor ve projelerimizle destekliyoruz. İstanbul'un fethinin 600’üncü yılı olan 2053'ü, Türkiye'nin yükselişi için önemli bir sıçrama noktası olarak görüyoruz. Ülkemizin ilerlemesinden korkan karanlık güçlerin tüm hain planlarına ve saldırılara rağmen Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği gibi Türkiye, 2053 yılında dünya devleriyle yarışan küresel bir güç merkezi haline gelecek. Türkiye sahip olduğu tarihî ve kültürel miras ile her geçen gün gittikçe istikrarsızlaşan bu bölgede demokratik, insan haklarına saygılı, yaşam standartları yüksek, teknoloji üreten bir küresel aktör olarak, hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç olacağına inancımız tamdır. Bu hedeflere ulaşmak için şehirlerimizden başlayarak her zamankinden çok çalışmalı, ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ için üretmeliyiz.

Geleceğimiz olan gençlerimize umut dolu yarınlar, güçlü ekonomi ve doğasıyla uyumlu kentler bırakmak tüm amacımız. Bunun için gelecekle ilgili hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz. Türkiyemizin gelişmesi büyümesi için Bolu olarak her türlü desteği vermeye hazırız, bunun için çalışıyoruz. 2023’den sonraki Kızıl Elmamız olan 2053 Türkiye’sini birlikte inşa etmek için hizmet üretiyor, biz de “Bolu’da gerçekleştirdiğimiz örnek projelerle destek veriyoruz.”

“Çeşmelerden kaynak suyu akacak”

Tabiatın Kalbi Bolu’nun dünya markası olması ve dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasında yer alması için çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bolu ve Bolulular her şeyin, içme suyunun da en iyisini layık. İnşallah bu yıl içinde mercan balıklarının yaşadığı bu suları, doğal kaynak sularını Bolulular içmeye başlayacak. Tünelin tamamlanmasının ardından Bolu'nun içme suyu ihtiyacı Karadere'den gelecek kaynak suyu ile karşılanacak ‘Bolu’ya hizmet için dağları deleriz’ dediğimizde kimse bize inanmadı. Biz bu tüneli kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bugün imkansızı başarmanın, tünelde anlamlı bir noktaya, 2053 metreye ulaşmanın gururunu paylaşıyoruz. 10 yıllık mücadelemiz sonunda hükümetimizin de desteğiyle bu aşamaya ulaştığımız için mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında dağın her iki yanında da çalışmalar aynı hızla devam ediyor.”

Toplam 3 bin 600 metre uzunluğundaki tünelin tamamlanmasının ardından Bolu’nun içme suyu ihtiyacı, şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karadere'den gelecek. DSİ ile Bolu Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen ve bir saniyede yaklaşık 140 litre kaynak suyunu Bolu’ya getirecek proje kapsamında 40 kilometre uzunluğunda ana isale hattı yapılacak.