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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Karadere Tünelinden araç geçecek

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Karadere sularını ilimize getirmek için gece gündüz demeden tünelde çalışan personelle birlikte yoğun çaba harcıyor. Başkan Yılmaz, şimdide tünelden araç geçirme yollarını arayarak Yığılca-Yedigöller arasındaki yolu 12 kilometre kısalmaya da hedefliyor.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 13:27
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    Karadere Tünelinden araç geçecek
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    HABER: KASIM ŞAHİN

    Bolu’da çeşmelerden akacak olan Karadere sularını Bolu’ya getirmek için yapılan tünelin üçte biri tamamlandı. Hesaplamalara göre tam bir yıl sonra bitirilmesi planlanan 3624 metre uzunluğundaki tünelin Bin 203 metrelik kısmı açıldı. İçme suyunun tünelden boru vasıtasıyla getirilmesini planlayan Bolu Belediyesi, Bolu-Yığılca arasını 12 kilometre kısaltan tüneli aynı zamanda trafiğe açmanın çalışmalarını yapıyor. Başkan Yılmaz, tünel içersinden suların boru sistemi veya yalak sistemi ile aktarılması konusunda DSİ ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

    Bolu’da kaliteli içme suyunun musluklardan akması için çalışma başlatan Bolu Belediyesi, Karadere suları için yapılan tünelin üçte birini tamamladı. Karadere tarafından 624 metre, toplamda da bin 203 metreye gelinmiş durumda. Toplam 3624 metre uzunluğundaki tünel için günde 20 kamyon malzeme çıkarılarak, başka yere naklediliyor.

    TÜNEL ÇOK AMAÇLI OLACAK

    Tünelin aynı zamanda Bolu-Yığılca arasındaki yolu da 12 kilometre kısalttığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, boru sistemi ile suyu getirdikten sonra tünelden araçların da geçişi için çalışma yaptıklarını belirtti. 3 kilometrelik tünelin tek araç geçişine müsaade edecek genişlikte olduğunu belirten Yılmaz, tünelde sıra sıra cepler yaparak, karşı yönden gelecek araca müsaade edecek şekilde trafik akışının sağlanabileceğini söyledi.

    ARSENİKLİ SU İÇİLİYORDU

    Karadere Tüneli bittiğinde 5 kaynaktan su toplanacağını, aynı zamanda tünel içinden gelen suların da toplanarak Bolu’nun içme suyunun komple revize edilmiş olacağının altını çizen Başkan Yılmaz, “Ben belediye başkanı olduğumda Bolu, Çaygökpınar’dan gelen arsenikli su içiyordu. Yetmeyip kuyu suyuyla birleştirilip içilmeye başlanmıştı. Ben belediye başkanı olduktan sonra o suların ikisini de devre dışı bıraktık. Şu an Gölköy’deki suyu büyük pompalarla arıtma tesisine basıyoruz, arıtıp Bolu’ya veriyoruz. Tabi bu da çok masraflı bir su. Aylık 400 bin lira civarında pompaj parası veriyoruz. Bu su maliyetlerine de çok etki eden bir oran. Ancak Karadere tünelini bitirdiğimizde hem Bolu’da şişe suyu çeşmelerden akacak,  hem de pompajlardan kurtulacağız.  Başlangıçta çok büyük masraflar edip, tüneli yapmak için para vereceğiz ancak sonra para ödemek zorunda kalmayacağız” dedi.

    KALİTELİ SU İÇECEĞİZ

    Tünel uzunluğunun üçte birini tamamladık. Karadere tarafından 624 metre, toplamda da bin 203 metredeyiz. Bir problem de yaşamazsak gelecek yıl bu zamanlar tünelin biteceğini tahmin ediyoruz.  Tünel işi zor bir iş. Nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İnşallah, Allah kaza bela vermeden bu hızla devam etmeyi nasip etsin. Bu tünelden sonra Bolu tarafından Çele Barajı gelecek. Tünel ve Çele barajından arıtma tesisine giden su cazibe ile gideceği için, maliyetleri düşük olacak. Böylece su paraları önümüzdeki süreçte istenilen noktaya düşürülebilir olacak. Veya hiç artmaz. İkinci olarak da kaliteli bir suyu musluklardan içer hale geleceğiz” diye konuştu.

    1 MİLYON NÜFUSA YETECEK SU REZERVİ

    Yedigöller yolu üzerinde tünelden önce Çele Barajının inşa edileceğini ifade eden Yılmaz, “Daha sonra da ön tarafa Çele barajı gelecek. Çele barajı da yapıldığında ikisi Bolu’nun nerdeyse gelecek su ihtiyacının tamamını karşılayacak. Gölköy de devreye girerse 1 milyon nüfusa yetecek kadar su problemini çözmüş oluyoruz. Ki hesaplarımıza göre bolunun nüfusu 400 bini geçmeyecek” dedi.

    METAN GAZI ÖLCÜMÜ YAPILSIN TALİMATINI VERDİ

    3 bin 624 metre uzunluğundaki Karadere tünelinin içersinde metan gazının birikip birikmediğini merak eden Başkan Yılmaz, yetkililerden böyle bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Ancak Başkan, bununla da yetinmeyerek bir an önce tünel içerisinde metan gazının ölçümlerinin yapılması talimatını da verdi.

    MANTAR YETİŞTİRİLECEK

    Bolu Dağı Geçişi otoyol yapımı sırasında meydana gelen 12 Kasım 1999 depreminde hasar görerek terk edilen, 300 metresi betonlanmış 700 metrelik 2 tünel, 17 yıldan bu yana atıl durması Başkan Yılmaz’ı rahatsız etti. Başkan, bu iki tünelin kendilerine devredilmesi isterken, tünel içerisinde mantarcı ikizler olarak bilinen kardeşlerle birlikte bu alanda mantar üretiminin yapılması için hazır olduklarını dile getirdi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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