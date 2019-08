Karadere ve Gölcük hakkında konuştu

Haber: Ceylan Beykoz

Bir dizi programa katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, ilk olarak Bolu Ziraat Odası tarafından yaptırılan Mısır Kurutma Tesisinin açılışına katıldı. Açılışın ardından Bakan Yardımcısı Metin, AK Parti İl Başkanlığına geldi. Fatih Metin’i burada AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yanı sıra İl ve İlçe Teşkilat Başkanları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile çok sayıda partili karşıladı. Karşılamanın ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin ve AK Partili yöneticiler İl Başkanlığı toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. İlk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Doğanay, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, “Fatih Metin benim hayatımda zor günlerimde, zor anlarımda yanımda oldu. O, zor anlarda elini uzattığın zaman elini tutar, Allah razı olsun. Tabi ki şu an ki yürüttüğü bakan yardımcılığı görevi dolayısıyla da, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı noktasında bakıldığında da Bolu’yu ciddi anlamda ilgilendiren bir makamda. Çünkü Bolu’nun yüzde 64’ünün ormanlarla kaplı olduğu dolayısıyla; ormanını da akarsuyunu da toprağını da ilgilendiren bir bakanlıkta. Yani Bolu’nun her aşamasında, her kademesinde, her yerde ismi olabilecek biri. Her Bakan Yardımcılığı döneminde Bolu’ya gerçekten imza ise imza atması noktasında buranın bir evladı olarak çalışma göstermiş, bizim de her Ankara’ya gittiğimiz zaman kapısını çaldığımız, özellikle her il başkanları toplantısında gittiğimizde yemeğini yediğimiz, her zaman bizi davet ettiği, bakanlığı gittiğimiz zaman kendi odamız gibi kullandığımız Bolu’nun evladına ben gerek şahsım olarak gerekse burada bulunanlar adına ve Bolulu hemşerilerimiz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Doğanay’ın ardından sözü alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, desteklerinden ötürü AK Parti Bolu İl Teşkilatına teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Metin ayrıca, bugüne kadar üstlendiği görevler dolayısıyla güvenen ve destek veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini sundu.

“BU ZULME KARŞI BU TAVRI GÖSTERMEK ZORUNDAYIM”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Yardımcısı Metin, seçim sonrası Bolu Belediyesi ziyareti, görev yeri değiştirilen çalışanlar ve Karadere sularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etmemesi ve işçilerle alakalı konuda Metin şunları söyledi: “Biz partizanlık yapmadık hiçbir zaman. Ancak seçim sonrası basın toplantısında yaptığım teşekkür konuşmam da kendisini ziyaret edeceğimi ifade etmiştim. Ama benim o tavrıma, benim o yaklaşımıma, benim o anlayışıma ters olarak, kendisine de ifade ettiğim şekilde söz verilmesine hatta noter onaylı taahhütname verilmesine rağmen insanların haklarına girildi. AK Parti’ye özellikle Fatih Metin’e yakın olan arkadaşlarımız bir bir seçilerek görev değişikliği yapıldı. Özellikle istifaya zorlanacak hamleler yapıldı. Kendisini arayıp bunu yapmamasını rica etmeme rağmen ne yazık ki bu uygulamaya devam edildi. Partizanca tutum hala bugün devam ediliyor. Dolayısıyla bu partizanca tutuma karşılık bizim ne yapmamızı beklersiniz? Ben bu partizanlığa karşı ve arkadaşlarımın uğradığı bu zulme karşı bu tavrı göstermek zorundayım. Bu nedenle kendisine ziyaret yapmadım, yapmayacağım. Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımı benimde yalnız bırakmamam gerekir. Tabi ki görev değişikliği olabilir ama bu dengeli olmalıdır. Hem işten çıkarmalar hem de görev değişikliği yaparak istifaya zorlamalar, istifa etmeyenleri hala sıkıntıya sokmalar bunlar doğru değil. Ama yanlış anlaşılma olmasın. Biz hasımmış gibi davranacak değiliz belediyenin her türlü hizmetinde yine elimizden geleni yapacağız.”

“EN KISA SÜREDE BU İŞ YAPILACAK VE BİTECEK”

Karadere suları konusunda kendisine yöneltilen eleştirilerle alakalı olarak ise Fatih Metin, “İçme suyu projesi AK Parti’nin projesi. Ancak şuanda bir görev değişikliği oldu. Evet, o sözü biz verdik, arkasındayız. Sıkıntı şu: belediye şuanda kimde? CHP Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan. Dolayısıyla bu işin takibinin Bolu adına görevlisi o. Hem o hem de biz. Çünkü bu proje belediye olarak AK Parti döneminde ortaya koyulmuş, milletvekilleri ile il başkanı ile belediye başkanı ile birlikte defalarca Ankara’da yapılan müzakereler sonrası yapım ihalesi olmuş, yapımına başlanmış ve gerçekten çok güzel bir tünel yapılmış. İşin daha hızlı gerçekleştirilmesi adına diğer kısmın ihalesi de yapılmış fakat orada kalmış. Dolayısıyla iş belediyenin işi. Belediyenin işi ile alakalı takibi belediye başkanı yapacak. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan işlerin takibini de ben yapacağım. Bugün zaten Karadere’ye gideceğim ve o yapılmayan ödeneği, olmayan denilen işin borusunu döşemeye başlayacağız. Dolayısıyla bizim bu noktada uyumlu çalışmamız için belediyenin de görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu işte kimin hangi görevi yaptığını göreceksiniz ve inşallah herkes kendi görevini yapacak ve Bolu içme suyuna kavuşacak. Ödenek problemi de bu kardeşiniz burada olduğu sürece olmayacaktır. Yeter ki gayret olsun, çaba olsun bu konuda adım olsun. Biz bir adıma on adım atarak karşılık veririz. Hiç merak etmeyin bizim hayalimizdir, bizim arzumuzdur Devlet Su İşleri olarak içme suyu ile alakalı gerekli ödenekleri ayrıldı, ihalesi de yapıldı ve en kısa sürede bu iş yapılacak ve bitecek”

“KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

Metin son olarak ise Gölcük’e sürekli müfettiş gönderildiği iddiasıyla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı: “Gölcük ile ilgili olarak da bir kez müfettiş geldi. Yani her gün müfettiş gelmişliği yok. Bu müfettişin gelmesi de tamamıyla kurumun rutin denetim kapsamında içerisi olan bir işlemdir. Bu da çok doğaldır. Çünkü netice olarak yer Milli Parklara aittir. Bu noktada belediye ile yapılan bir sözleşme sonrası kiralama yapılmıştır. Dolayısıyla bu kiralama noktasında ki işlemler uygun yapılıyor mu yapılıyor mu tabi ki bunu kurum araştırıp soracak. Eğer sözleşmeye aykırı bir durum varsa uyaracak. Eğer uyarıya rağmen hukuka aykırılık devam ediyorsa gereğini yapacak. Bu tamamıyla hukuk çerçevesinde yapılan bir işlemdir. Farklı bir şey olsa farklı bir tavır uygulanır. Dediğim gibi herkes işini yapacak. İşini düzgün yaptıktan sonra kimsenin kimseyle bir problemi olmaz. Orası da Bolu’nun bir değeridir, korumak hepimizin görevidir. Gölcük gibi diğer değerlerimizi de en iyi şekilde Orman teşkilatı olarak koruyacağız, korumaya da devam edeceğiz. “

