Karadere’de çalışma devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün ilimiz Bolu’da vatandaşlara memba kalitesinde ve Avrupa standartlarında içme ve kullanma suyu temin etmek için yatırımı sürüyor. DSİ’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Karadere İçmesuyu Tesisleri işinde yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup regülatör ve isale hattının inşasının tamamlanmasıyla birlikte yılda 7 milyon 880 Bin metreküp su vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır” denildi.

MEMBA KALİTESİNDE SU

İsale hattının 6 bin 832 metre 600 mm, 5 bin 850 metre 800 mm duktil borular ile inşa edilmekte olduğu belirtilen açılamada ayrıca, “Söz konusu su getirme sisteminin yapılması ile birlikte 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı sadece bu kaynaktan karşılanarak milli ekonomiye katkı sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.