banner133

banner128

banner101

23 Mayıs 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karagöl’ü, Beypazarı’na kaptırdık

    İlimize bağlı Kıbrıscık ilçemiz sınırları dahilin de bulunan Karagöl Mesire alanını, Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiralayan Beypazarı Belediyesi tadilat ve peyzaj düzenlemeleri sonrası açılış ve doğa festivali düzenledi.

    23 Mayıs 2017 Salı 07:42
    Bu haber 111 kez okundu
    Karagöl’ü, Beypazarı’na kaptırdık

    Haber; AYSUN BEYKOZ

    İlçenin simgesi haline gelen ve yıllardır Kıbrıscık Belediyesi tarafından adına şenlikler düzenlenen Karagöl Mesire alanı artık Beypazarı Belediyesi'nin uhdesine geçmiş oldu.

    Beypazarı Belediyesi Hafta sonu Karagöl’de birde Doğa Festivali düzenledi. Düzenlenen festivali de birde skandal yaşandı. Festival için Beypazarı ilçesinden Karagöl’e gelen iki yerel basın mensubu da belediye yetkilileri tarafından mesire alanına alınmadı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kaya Güneş ve Beypazarı Son Dakika haber sitesi sahibi Seyit Çakır Beypazarı Belediyesi Zabıta elemanlarınca mesire alanına alınmadı. Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri kamuya açık mesire alanı için "Burası artık Beypazarı Belediyesi'ne ait alan, emir büyük yerden, bize verilen talimat böyle tel örgülerin dışında beklemeniz gerekiyor. Şimdi çıkmazsanız yaka paça çıkarılacaksınız, biz de görevimizi yapıyoruz" dediği iddia edildi.

    Kıbrıscık ile özdeşleşmiş Karagöl Mesire alanına adeta sessiz sedası el koyan Beypazarı Belediyesinin imza attığı basın skandalının yansılamalarının ne olacağı ise merak konusu.

    Anahtar Kelimeler: İlimize, Bağlı, Kıbrıscık, Ilçemiz, Sınırları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANALARIMIZIN GÜNÜ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129