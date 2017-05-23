Haber; AYSUN BEYKOZ

İlçenin simgesi haline gelen ve yıllardır Kıbrıscık Belediyesi tarafından adına şenlikler düzenlenen Karagöl Mesire alanı artık Beypazarı Belediyesi'nin uhdesine geçmiş oldu.

Beypazarı Belediyesi Hafta sonu Karagöl’de birde Doğa Festivali düzenledi. Düzenlenen festivali de birde skandal yaşandı. Festival için Beypazarı ilçesinden Karagöl’e gelen iki yerel basın mensubu da belediye yetkilileri tarafından mesire alanına alınmadı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kaya Güneş ve Beypazarı Son Dakika haber sitesi sahibi Seyit Çakır Beypazarı Belediyesi Zabıta elemanlarınca mesire alanına alınmadı. Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri kamuya açık mesire alanı için "Burası artık Beypazarı Belediyesi'ne ait alan, emir büyük yerden, bize verilen talimat böyle tel örgülerin dışında beklemeniz gerekiyor. Şimdi çıkmazsanız yaka paça çıkarılacaksınız, biz de görevimizi yapıyoruz" dediği iddia edildi.

Kıbrıscık ile özdeşleşmiş Karagöl Mesire alanına adeta sessiz sedası el koyan Beypazarı Belediyesinin imza attığı basın skandalının yansılamalarının ne olacağı ise merak konusu.