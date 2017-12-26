Haber: Semih Baykal

İki yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığını başarıyla yürüten Tahsin Mert Karagöz, 06 Ocak 2018 Cumartesi günü Olağan Gençlik Kolları İl Kongresini gerçekleştireceklerini açıkladı. Karagöz, yine İl Gençlik Kolları Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tahsin Mert Karagöz şunları söyledi; “ Evet yaklaşık 2 yıldır yönetim kurulum da bulunan üyesi, gönüllüsü büyük gurur ve onur ile yürüttüğümüz Gençlik Kolları İl başkanlığı görev süremiz 10 gün sonra son bulacak. Öncelikle bu süreç içersin de istemeden de olsa üzdüğümüz, kırdığımız kim varsa af ola. Yönetim kurulumuz ve Ana kademe yönetimlerimiz ile yaptığımız toplantı sonrası 06.01.2018 Cumartesi günü Olağan Gençlik Kolları İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğum istişareler sonucu Tekrar İl Gençlik Kolları Başkanlığına Aday olacağımı belirtmek isterim. Dev çınarımızın, genç filizleri olarak hiçbir görevden kaçınmadık. Partimizin 'politikalarını, 6 okumuzu, Atatürkçülüğü her ortamda savunduk ve anlattık. Gençler olarak güzel günler için mücadele edecek gücümüz, mutlu yarınlarımızı hazırlamak için inancımız tamdır ve hep var olacaktır. Yenilenecek kadrolarımız ile 2019'da hem yerel hem genel seçimler de partimizi iktidar yapmak adına taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağımızın sözünü veriyorum.. Yönetim Kurulu Aday Listemizi de en kısa sürede açıklayarak kaldığımız yerden devam etmek için zorluklara göğüs gereceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Başka Bir Gelecek Mümkün” dedi.