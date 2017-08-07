Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu’da bayramdan bir gün önce başlayacak olan delege seçimleri öncesinde parti kulislerinde Merkez İlçe Başkanlığına kimin aday olacağı konusu konuşulmaya başlandı. Parti kulislerinde bir kişinin ismi İlçe Başkanlığı için öne çıkıyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu kişinin Partinin iki buçuk yıl boyunca Merkez İlçe Gençlik kolları Başkanlığı görevini yürüten ve iki yıldır da İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Tahsin Mert Karagöz’ün olduğu öğrenildi. Genç Başkanın özellikle referandum sürecinde yapmış olduğu çalışmalar partililer tarafından Merkez İlçe Başkanlığına aday gösterilmesinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Ayrıca edindiğimiz başka bir bilgiye göre mevcut Merkez İlçe Başkanı İlkay Gürkan’ın da seçimde ilçe başkanlığına aday olmayacağı, onun yerine İl Kadın Kolları Başkanlığına aday olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.