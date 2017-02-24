Akşam saatlerinde İzzet Baysal Caddesi Üzerinde referandum süreci için 'Hayır' propagandası için stant çalışması yapan CHP Bolu Gençlik Teşkilatı beklenmedik bir olayla karşılaştı. Bazı basın yayın organlarında saldırı olarak adlandırılan olayın aslı ortaya çıktı.
24 Şubat 2017 Cuma 22:00
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Haber: Esra Öztürk
İzzet Baysal Caddesi üzerinde referandum süreci için 'Hayır' propagandası için stant çalışması yapan CHP Bolu Gençlik Teşkilatı'nın bazı basın yayın organlarının iddiasına göre saldırıya uğradı. Ardından konuya açıklık getirmesi için adı geçen esnaf ile konuşan CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, adı bilinmeyen şahıs ile bir açıklamada bulunarak konuya açıklık getirdi. Açıklamada esnafla birlikte kamera karşısına geçen Karagöz, olayın bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu belirtti.
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