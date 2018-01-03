Haber: Semih Baykal

İki yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığını başarıyla yürüten Tahsin Mert Karagöz, 06 Ocak 2018 Cumartesi günü gerçekleştirecekleri Olağan Gençlik Kolları İl Kongresinde tekrar aday olacağını açıklamıştı. Karagöz, kongre öncesinde oluşturduğu yönetim listesini kamuoyu ile paylaştı. Karagöz kongre öncesi şunları söyledi; “Bolu’da yine, yeni, yeniden sloganı ile ayrıştıran değil birleştiren olmak için yönetim kurulum ile bu yola baş koyduk. Rengimiz kırmızı 06.01.2018 Bu Cumartesi günü Bolu Köroğlu kongre merkezinde saat 11:00’de gerçekleştireceğimiz olağan il gençlik kolları kongremizde hepinizin desteğinize talibiz” dedi.