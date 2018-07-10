Haber: Gönül Olutürk

Tahsin Akduman’ın belediye başkanlığı adaylığını yazdığı cümlelerle resmi olarak koyduğunu vurgulayan Karagöz’ün açıklaması şu şekilde:

“Belediye meclis üyesi Tahsin Akduman, sanki kuruluş dönemlerinde bekçilik ediyormuşçasına söylediği: “İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun.”

Diyerek, belediye başkanlığına resmi olarak adaylığını koymuş.

Çünkü bu ülkenin bir konumunda gözün varsa, mutlaka bu ülkeye, millete, kuruculara ve şehitlere İngiliz işbirlikçisi yaftasını vurmak zorundasın. Ya ayyaş dersin, ya İngiliz ajanı.

Biz kendisine beş soru sormak istiyoruz.

1) Tarihi fesli delilerden mi öğrendiniz?

2) Memurluğunuzda maaşınızı Sterlin olarak mı alıyordunuz?

3) Kurtuluş savaşında 36 bin şehit ve 43 bin yaralı İngiliz askeri miydi?

4) İngiliz(!) sömürgeciler tarafından sözde vesayet altında bu kadar yıl yaşamaktan ve sözde İngiliz(!) devletinden emekli olmaktan utanmıyor musunuz?

5) İngiliz vesayetini, seçim öncesi gittiğiniz İngiliz bankalarından mı kaldırdınız?

Sözün kısası: Biz çobandan bilgine kadar Türk milletiyiz. Türk milleti siyasi veya askeri vesayet altında yaşamasının imkânsız olduğu, Adalar Denizi’nden ve Tuna’dan Altaylar’ın ötesine, karakterine bağımsızlığı işlenmiş, tarihinde yüzlerce bağımsızlık savaşı veren bu köklü millet, bir takım maskaraların tabirleri ve taktikleriyle, tarihinin fesat ve art niyetli bozulmasıyla bölünmez, yok olmaz.

Eğer Türk tarihinde bilgisizliğiniz ve cahilliğinizden dolayı bu şekilde rezilce açıklamalar da bulunduysanız; size Halil İnalcık, Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan, İlber Ortaylı, Yusuf Akçura ve Reha Oğuz Türkkan kitapları hediye edebiliriz.

Eğer bunları bilinçli ve art niyetli şekilde söylediyseniz; İngiliz gibi bayrak açıp gelseniz bile karşınızda Mustafa Kemal’in askerlerinden mürekkep bir ordu halinde bulursunuz. Hem bu sefer her biriniz için Churchill mezarından dirilip gelse de elimizden kurtulamazsınız.”