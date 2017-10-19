Haber: Semih BAYKAL

Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Geredeli hemşerimiz Uzman Çavuş İlhan Sezer için, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Geredeli yetkililere anlamı bir çağrıda bulundu. Karagöz, yaptığı yazılı açıklamada Gerede’de bulunan Melih Gökçek Kültür Merkezi’nin adının Şehit İlhan Sezer Kültür Merkezi olarak değiştirilmesini istedi. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Karagöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği, memleketimizin yangın yerinde olduğu ve topraklarımızı aziz kanlarıyla sulayan, namusu gibi koruyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Buradan Bolu Valimize, Milletvekillerimize, Gerede Kaymakamımıza, Gerede Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize, İktidar Partisi temsilcilerine, Bolu halkımıza ve yetkili herkese açık çağrımdır; Gerede ilçemizde bulunan Melih Gökçek Kültür Merkezi'nin adı Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde şehit olan Geredeli kardeşimiz ŞEHİT İLHAN SEZER KÜLTÜR MERKEZİ olarak değiştirilmesini rica ediyorum.Tüm yetkililerimizi bu konuda hassasiyete davet ediyorum.”