Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık bir aydır özellikle Ak Parti cephesinden Atatürk’e yönelik yaklaşımların artması üzerine CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, sosyal paylaşım sitesi kendi özel hesabından; “Dün iki ayyaş diyeceksin, bugün anacaksın. Bunları geçecek, haddini bileceksin!” yaptığı açıklama haftaya damgasını vurdu.

Karagöz’ün 10 Kasım günü gece saat 02.40’da bu açıklamayı yapmasının ardından özellikle Ak Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel’den nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu. Ayrıca, Karagöz’ün bu açıklamayı hangi siyasi lidere ve milletvekiline, bakana yaptığı ise ayrı bir merak haline geldi.