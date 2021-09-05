Karagöz’den, Özcan’a mektup

Haber: Okay Özcan

CHP’nin genç ve dinamik Belediye Meclis üyesi Tahsin Mert Karagöz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ne kadar çok sevdiğini göstererek, beraber yan yana yürüdükleri bir foto ile birlikte birde mektup yazdı.

İŞTE O MEKTUP

Tanju Özcan'a Mektup- 1-

Suçlusun Tanju Özcan Abi, Gençlik Kollarında bu partide bayrak astığın için suçlusun, köylerin o tozlu topraklı yollarında yürüdüğün için suçlusun, Türkiye'nin en genç İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı olduğun için suçlusun, Karaköy’ün sadece İstanbul'da değil Bolu'da da olduğunu Türkiye'ye öğrettiğin için suçlusun. Parti Meclis üyesi olduğun için suçlusun. Bolu'da aslan gibi Belediyeyi kazandığın için suçlusun, Bolu'dan partimize 34 yıl sonra milletvekili olarak seçildiğin için suçlusun. Yıllar sonra bizlere UMUT demeyi hatırlattığın için suçlusun, Sen suçlusun Tanju abi... Geri kalan herkes masum. Eğer seni sevmek, senin arkanda yürümek suçsa, bizimde o kadar suçumuz olsun... En güçlü ses, sokağın sesidir! SENİNLE YÜRÜDÜĞÜM İÇİN GURUR DUYUYORUM ATOM KARINCA!