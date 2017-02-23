Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu CHP Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden başı anonim kişiler tarafından belaya girdi. Karagöz, Türkiye'nin birçok şehrinde tutuklanan CHP Gençlik Kolları Başkanları hakkında ve hükümeti eleştiren paylaşımlarından rahatsız olan vatandaşlar çözümü dava açmakta buldu. Karagöz'ün, 11 Ocak'ta bulunduğu paylaşımlarda ve eleştirilerde Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğunu iddia eden anonim şahıslar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Karagöz'e konu hakkında soruşturma açıldı.



