Haber: Ceylan Beykoz

Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ve Belediye Başkanı Kemal Kazan, İlçeye bağlı Bulanık köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı Mahmut Demiröz, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı. Kaymakam Karakaş ziyarette yaptığı açıklamada; "Her hafta 1 köye birim amirlerimizle gidiyoruz, köy halkımızın sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. Bu vesileyle ulaşılmadık hiçbir köy ve mahalle bırakmayacağız. Kapımız vatandaşımıza her zaman açıktır"diye konuştu. Köy Muhtarı Mahmut Demiröz yapılan çalışmaları slayt gösterisi halinde Kaymakamımıza ve Kurum amirlerine tek tek anlattı. Kaymakamımıza köy ziyareti sırasında İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bora Topçu, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Dinç ve Kurum Müdürleri eşlik etti.