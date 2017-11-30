Haber: Aysun Beykoz

Göreve geldiği günden bu yana aralıksız ilçesi için aralıksız çalışan Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, bu sefer Karaardıç bölgesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş ve yol uygulamalarını denetledi. Denetleme esnasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş yaptığı açıklamada; “Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçlerine destek olmak ve denetlemek için yanlarına gittiğini, güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındalar. Göynük’ün giriş ve çıkışlarında, polis ve jandarmamız görev başında. Amacımız, hem ilçemizin, hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak. Halkımızın huzurunu temin etmek. Bu çalışmalarda fedakarca görev alan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum’’dedi