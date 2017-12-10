Haber: Gönül Olutürk

Göynük İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş geldiği günden bu yana toplumun farklı kesimleriyle koordineli olarak çalışmasıyla güzel bir ivme yakaladı. Gerek köy ziyaretleri gerek esnaf ziyaretleri gibi yaptığı çalışmalarla sorunları yerinde inceleme fırsatı buluyor ve istekleri yerinde dinliyor. Bu kapsamda dün akşam İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki askerlerle moral yemeği yedi ve askerlerimizle birlikte vakit geçirerek onlarla sohbet etti. Kaymakamımız yaptığı açıklamada: ’’ Göynük’e geldiğimden bu yana halk, esnaf, memur ve çiftçi gibi farklı kesimlerle hep birlikte olmaya çalışıyorum; bu sayede sorunları ve istekleri yerinde inceleme fırsatı buluyorum. Bu akşam da askerlerimizle birlikte yemek yedik, muhabbet ettik, dertleştik. Ülkemiz kritik dönemlerden geçiyor. Bu aşamada askerlerimize ve polislerimize çok iş düşüyor. Bu vesileyle asker ve polisimizin her zamana yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle askerlerimizle güzel vakit geçirdik kendileri de çok memnun oldular bundan sonra da ziyaretlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz ’’açıklamasında bulundu.