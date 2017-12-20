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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Karakaş’tan acil servise ziyaret

    Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş gecenin ilerleyen saatlerinde ilçede bulunan devlet hastanesinin acil servisini ziyaret etti.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 10:50
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    Karakaş’tan acil servise ziyaret

    Haber: Semih Baykal

    Göreve geldiği günden bu yana Göynük halkını bir an olsun yalnız bırakmayan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, gece gündüz ayırt etmeden var gücüyle çalışıyor. Karakaş gecenin ilerleyen saatlerinde ilçede bulunan devlet hastanesinin acil servisini ziyaret etti.  Hastanede bulunan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam hastane personelinden de çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Kaymakam yaptığııklamada;" İlçemiz için gece gündüz ayırt etmeden var gücümüzle çalışıyoruz.Bu vesileyle bu gece acil servisimizi ziyaret ettik. Hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de çalışan personellerimizden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Bu açıdan bu ziyaretler çok önem arz ediyor. Böylelikle sorunları ve eksiklikleri yerinde görme imkanı buluyoruz.Bundan sonra da diğer tüm kurumlarımız dahil olmak üzere vakit ayırt etmeden ziyaretlerimiz ve denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Kaymakamı, Orhan, Gazi, Karakaş

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