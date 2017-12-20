Haber: Semih Baykal

Göreve geldiği günden bu yana Göynük halkını bir an olsun yalnız bırakmayan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, gece gündüz ayırt etmeden var gücüyle çalışıyor. Karakaş gecenin ilerleyen saatlerinde ilçede bulunan devlet hastanesinin acil servisini ziyaret etti. Hastanede bulunan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam hastane personelinden de çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Kaymakam yaptığı açıklamada;" İlçemiz için gece gündüz ayırt etmeden var gücümüzle çalışıyoruz.Bu vesileyle bu gece acil servisimizi ziyaret ettik. Hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de çalışan personellerimizden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Bu açıdan bu ziyaretler çok önem arz ediyor. Böylelikle sorunları ve eksiklikleri yerinde görme imkanı buluyoruz.Bundan sonra da diğer tüm kurumlarımız dahil olmak üzere vakit ayırt etmeden ziyaretlerimiz ve denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.