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Karakaya’dan Alişarlı’ya ziyaret

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ettiler.

Karakaya’dan Alişarlı’ya ziyaret

Haber: BMA

Cihannüma Derneği’nin “Vefa” temalı etkinlikleri kapsamında BAİBÜ ev sahipliğinde düzenlediği “Yol O’nun” konferansını vermek üzere Bolu’ya gelen Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Alişarlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Bolu Müftüsü Orhan Genç, Cihannüma Derneği Denetim Kurulu Üyesi Abdullah Uzun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Karasakal katıldı.

Rektör Karakaya, Rektör Alişarlı’yı bu yıl da Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Sempozyumu’na davet ederek, sempozyumun tanıtım kitaplarını takdim etti. Rektör Alişarlı konuk Rektör Karakaya’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, üzerinde BAİBÜ logosunun olduğu çini hatıra tabağı hediye etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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