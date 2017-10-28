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28 Ekim 2017 Cumartesi
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    • Karakışın hazırlığı tamam

    Bolu Dağı Tüneli ve 12 kilometrelik Bolu Dağı geçişi güzergahı için hazırlıklarını tamamlayan karayolları ekipleri, kış boyunca 154 personelle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

    28 Ekim 2017 Cumartesi 02:48
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    Karakışın hazırlığı tamam

    Haber; Aysun Beykoz

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış boyunca ulaşımın kesintisiz devam etmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Araçların bakım ve onarımlarının tamamlandığı, kar küreme ve püskürtme araçlarına gerekli aparatların monte edildiği bildirilen açıklamada, karla mücadele kapsamında kullanılacak 150 ton solüsyon ve 5 ton tuzun depolandığı ifade edildi. Açıklamada, Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik Bolu dağı Tüneli kesiminde kış mevsimi süresince 154 personelin 7 gün 24 saat görev yapacağı vurgulanarak, "Güzergahta 13 karla mücadele aracı, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 2 yükleyici ve 1 itfaiye aracı hizmet verecek. Kış hazırlıkları kapsamında, buzlanmayı önleyici solüsyon püskürten sistemlerin testleri yapıldı. Bolu Dağı Tüneli kış mevsimi süresince 87 kamerayla sürekli izlenecek. Tünel sistemleri ile 14 farklı noktada tesis edilen ve otoyol kullanıcılarını hava ile yol durumu hakkında bilgilendiren elektronik bilgi panolarının da gerekli kontrolleri yapılarak, kış şartlarına uyarlandı” ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca yoğun kar yağışı esnasında, Ankara ya da İstanbul istikametinin kapanması durumunda, trafiğin Abant-Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna verilmesi için çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Dağı, Tüneli, 12, Kilometrelik

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