Haber: Aysun Beykoz

Olay, akşam saatlerinde Bolu Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bahçelievler İzzet Baysal Polis Amirliği'ne çok yakın bir yerde bulunan sahipsiz paket vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların paketi ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 155 ve bomba imha ekipleri çalışmalara başladı. Olay mahalli kontrol altına alındıktan sonra bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile imha etti. İmha edilen paketten kıyafet ve kumaş parçaları çıktı.