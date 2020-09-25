Karamanlı esnafını ziyaret ettiler

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. İl Başkanı Doğanay beraberinde Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile Karamanlı Mahallesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Nurettin Doğanay ve Kazım Konak ziyaretlerde Covid- 19 salgını sebebiyle alınan tedbirler dahilinde hizmet veren tüm esnafa kurallara uydukları için teşekkür ettiler. Esnaflara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Doğanay ve Konak ayrıca, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinlediler.