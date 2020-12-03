Karamanlı Mh. tarih fışkırdı

Haber: N. HalidAltundal

Bir inşaat firması, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Işıklar Sokakta bulunan bir arazide bina yapımı için hafriyat çalışması başlattı. Bina temeli için kazı yapan inşaat firması toprağın altından çıkan eski yapıları görünce çalışmayı durdurdu. Firma sahipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü karşısında bulunan alanda ortaya çıkan yapılar nedeniyle durumu hemen yetkililere haber verdi. Yapılan ilk incelemeler sonrası inşaat çalışmaları tamamen durdurulurken bölge Bolu Belediyesi tarafından bariyerlerle korumaya alındı.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR

Yetkililer tarafından geçmiş dönemlere ait olduğu düşünülen yapıların ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kazı çalışmaları sürdürülen arazide meydana çıkan ve mezarları andıran yapıların tamamen gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Söz konusu alanın akıbetinin kazı çalışmalarının sona ermesi sonrası yapılacak incelemeler neticesinde belli olması bekleniyor.

ADETA TARİH FIŞKIRIYOR

Eski dönemlere ait birçok yapıyı barındıran ilimiz Bolu’da nere kazılsa adeta tarih fışkırıyor. Zaman zaman yapılan inşaat çalışmalarında rastlanan tarihi yapıların yanı sıra toprak üstünde göz göre göre hiçe sayılan kültürel miras niteliğindeki eserler de göze çarpıyor. Son olarak Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii arkasında bulunan tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait olduğu düşünülen taş sütunun üstüne örülen duvarı gündeme getirmiştik. Gerek yerel gerekse ulusal medyada geniş yankı uyandıran haberimiz sonrası harekete geçen İl Kültür Turizm Müdürlüğü taş sütunu bulunduğu yerden çıkararak müzeye nakletmişti.