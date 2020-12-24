Karamollaoğlu, Sayın’dan bilgi aldı

Haber: N. Halid Altundal
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, il başkanlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ankara Altındağ’da bulunan Genel Merkez binasındaki toplantıya Kasım ayı sonunda düzenlenen 6. Olağan Kongrede Bolu İl Başkanlığına seçilen İsa Sayın da katıldı.
Toplantıda İl Başkanı Sayın, Genel Başkan Karamollaoğlu’na gerçekleştirdikleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. İllerdeki son durumla alakalı İl Başkanlarından bilgiler alan Karamollaoğlu, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.