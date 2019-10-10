Karamurat Köyünde yaralar sarılıyor

Haber: BMA

İlimiz Mudurnu ilçesi Karamurat Köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hortumla ilgili Bolu Valiliği’nden yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “06.10.2019 günü saat 06.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Karamurat Köyü Alaçam Mahallesi’nde hortum sebebiyle zarar gören evlerin hasar tespitleri yapılarak tadilat için gerekli yardımlar belirlendi.

06.10.2019 tarihinde meydana gelen afet sonrası hasar gören 5’i ağır, 7’si hafif hasarlı olmak üzere toplam 12 evin hasar tespiti ve hasarların maddi miktarları Bolu Valisi Ahmet Ümit’in talimatlarıyla ivedilikle aynı gün içerisinde belirlenmiştir.

07 Ekim 2019 Pazartesi itibariyle de evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımları için gerekli yardımlar belirlenerek hak sahiplerinin kullanımlarına sunulmuştur. Bu çerçevede Mudurnu Kaymakamlığı’nın kontrol ve koordinesinde tadilatlar başlamıştır. Mağduriyetlerin kısa süre içinde giderilmesi beklenmektedir.”