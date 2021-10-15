Karanfillerle uğurlandı

Haber: Okay Özcan

Önceki gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokak da, cezaevinden izinli çıkan, hakkında 11 suç dosyası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Mustafa Kemal Çota tarafından bıçakla öldürülen Bolu Belediyesi Temizlik İşlerinde şoför olarak görev yapan 4 çocuk babası Turgay Kayaalp, Belediye binası önünde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna mesai arkadaşlarının tabuta kırmızı karanfiller konulmasının ardından uğurlandı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen cenaze töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Böylesine bir olay beni ve bizleri derinden üzdü. Bu işin peşini bırakmayacağız ve duruşmalara bizzat bende katılacağım” dedi. Okunan dualar sonrası cinayete kurban giden Kayaalp, mesai arkadaşlarının kolları arasında Şehitler Mezarlığına götürülüp defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021, 16:03