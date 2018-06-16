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16 Haziran 2018 Cumartesi
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    • “Karanlık günlere dönmememiz için, sandıklara sahip çıkın”

    AK Parti Sandık Başkanlarına, eğitim semineri düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim seminerine yaklaşık 200 sandık başkanı katıldı.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 10:23
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    “Karanlık günlere dönmememiz için, sandıklara sahip çıkın”

    Haber: BMA

    Sandık Başkanları eğitim seminerinde bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerdeki ittifaklara dikkat çekerek, bir tarafta yapım ekibinin bir tarafta ise yıkım ekibinin olduğunu söyledi. Doğanay konuşmasında, “16 yılda yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. En son 15 Temmuz akşamı o alçak ve hainlerle birlikte darbe girişiminde bulundular. Ama baktılar ki yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletini arkasına almış, milletiyle birlikte yürüyen bir lider. İçeride ve dışarıda ki işbirlikçilerin bir tek dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan. O bir kenara çekilirse, her şey güllük gülistanlık olacak gibi millete lanse ediyorlar. Ama dün bu ülkede yan yana gelmez denilen insanlar, dün bu ülkede birbirlerine akla hayale gelmeyecek hakaretler ve iftiralar atan insanlar, bugün bakıyoruz aynı safta yer almışlar. Şuanda Türkiye’de Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, karşımızda bir yıkım ekibi var bir de yapım ekibi var. 17 yıldır mutlaka yaptığımız bunca şeye rağmen eksiğimiz vardır ama çok şükür biz yapım ekibi olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Sandık Başkanlarına ülkenin tekrar karanlık günlere dönmemesi için sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Yıkım ekibine baktığımız zaman karşımızda seçim kampanyasının başlangıcını Selahaddin Demirtaş’ı ziyaret ederek başlayan Muharrem İnce. Oradan da altına bisiklet verdiler sahneye çıktı. Ne dedi; ben emlakçı arıyorum, Külliyeyi satacağım diyor. Öbür taraftan diğeri çıktı ben TRT’yi satacağım diyor. İngiliz Temel ise neden Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul’a yapıyorsunuz diyor. Allah aşkına, bu milletin derdiyle bir dertlenin. Sizlerden ricam; o karanlık günlere dönmemiz için, sandıklara sahip çıkın” diye konuştu

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Sandık, Başkanlarına, Eğitim

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