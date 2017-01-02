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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    Yılbaşı akşamı İstanbul Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da gerçekleşen hain saldırıyla ilgili Bolu Saadet Partisi İl Başkanlığı taziye mesajı yayınladı.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 11:15
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    Karanlık oyunları bozacağız

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Yılbaşı akşamı İstanbul Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da gerçekleşen hain terör saldırıyla ilgili Bolu Saadet Partisi İl Başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Saadet Partisi İl başkanlığının yayınladı mesajda “Herkesin malumu olduğu üzere, son donemde Türkiye İran ve Rusya öncülüğünde yürütülen çalışmalar Suriye’de barışa yönelik umutları arttırmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleştirilen bu saldırının en önemli hedeflerinden birinin de bu barış çabalarını sabote etmek olduğu açıktır. Bu tür tehdit ve alçakça provokasyonlara karşı verilecek en güzel cevap, barışa yönelik çabaların tavizsiz ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi olacaktır. Masum silahsız insanları hedef alan terörün en önemli amaçlarından biri de toplumda korku, öfke ve nefretin hakim olduğu bir kaos ortamı oluşturmaktır. Ancak hep söylediğimiz gibi  Aziz milletimiz sahip olduğu tarihi tecrübe ve sağduyu ile her zaman olduğu gibi bu karanlık oyunu yine bozacak, ülkemizi karıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu provokatif girişimleri boşa çıkaracaktır. Gün her zamankinden daha fazla birlik olma günüdür. Birbirimize kenetlenme günüdür” ifadelerini kullandı. Başkanlık tacize mesajını “ İstanbul'da yaşanan bu alçak saldırı aziz milletimizi bir kez daha derinden sarsmış ve yüreklerimize acı düşürmüştür. Kimden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, nerede yaşanırsa yaşansın terör hepimizin ortak acısıdır. Milletimizin başı sağ olsun. Saadet Partisi olarak bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Yılbaşı, Akşamı, İstanbul, Ortaköy’deki, ünlü

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • saadet 45 dakika önce yorumlandı

      amin.

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