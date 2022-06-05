Karantina değil LGS var!

Haber: C. Kutay Aykan

Havaların ısınması, Türkiye genelinde olduğu gibi liseye giriş sınavlarının olması nedeniyle Pazar günü öğle saatlerinde özellikle İzzet Baysal Caddesinde in cin top oynadı. Tek tük vatandaşların görüntülendiği cadde, karantina veya sokağa çıkma yasaklarını anımsattı.

Liseye geçmek için sınavlara giren binlerce öğrenci ile veliler okul bahçelerine dolunca cadde ve sokaklarda boşalmış oldu. Birde bunlara havaların sıcak ve güzel olması nedeniyle piknikçiler de eklenince bu durum da kaçınılmaz oldu.