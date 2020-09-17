Karantina kaçağı 120 kişi yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

81 ilde belirli periyodlarla uygulanan koronavirüs denetimleri kapsamında Merkez durakları önünde gerçekleştirilen denetimlere Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik katıldı. Vali Ümit, duraklara gelen otobüslerde vatandaşlara maske, mesafe, hijyen konusunda uyarılarda bulundu, HES kodu uygulamasıyla ilgili bilgi verdi. Konuşmasının ardından otobüste bulunan vatandaşlara maske dağıttı.

“120’NİN ÜZERİNDE KİŞİ YAKALANDI”

Vali Ümit, koronavirüs denetimlerinde izolasyon kurallarını ihlal eden çok sayıda vatandaş olduğunu belirterek, “ Denetimlerimizin temelinde özellikle bilgilendirme, bilinçlendirme söz konusu. İzolasyona tabi olduğu halde evinde bulunmayıp dışarıda gezen vatandaşlarımız var. 18 Ağustostan itibaren çok yoğun bir şekilde güvenlik kuvvetlerimizle birlikte bu işin peşindeyiz bugüne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. Toplam 120’nin üzerinde kişi yakalandı. Ama son birkaç gündür izolasyon için KYK’ya ait yurt tahsis ettik. Bundan sonraki süreçte yapmış olduğumuz denetimlerde izolasyona tabi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızı buraya alıyoruz. İzolasyon kurallarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini dolduruncaya kadar orada olmak zorundalar. Yurt ücretlerini tahsis ediyoruz. Orada karantina tedbirlerini sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.

Vali Ümit ayrıca Gerede ilçesine de giderek burada koronavirüs tedbirleriyle ilgili incelemelerde bulundu. Vali Ümit İlçede gerçekleştirilen denetimler sonrası, Melih Gökçek Kültür Merkezinde kurum müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.