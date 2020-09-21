Karantina kaçağı sayısı 11’e yükseldi





Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin denetimleri devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Kentte son bir haftada kent merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralına uymadığı belirlenen pozitif vaka ve temaslı olan 11 kişi yakalandı. Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulanan 11 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor.

Yurtta karantinada bulunan ve ihtiyaçları Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan 11 kişinin masrafları kendilerinden tahsil edilecek.