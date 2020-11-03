Karantina yurdu boş kalmıyor

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge kapsamında ilimiz Bolu’da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler gerekli işlemleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Seyyide Nefise Yurdu'na yerleştirilmeye devam ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği halde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yakalanan 29 kişinin karantina süreci Seyyide Nefise Yurdu'nda devam ediyor. Yetkililer, yaptığı açıklamada testi pozitif olan ve temaslı durumundaki kişilerin toplum sağlığı için karantina kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyarlarda bulunuyor.